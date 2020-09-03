В Пензенской области помогли собраться в школу 7 142 ребятам

03.09.2020 | 14:05

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подвело итоги акции «Собери ребенка в школу».

7 142 ученика из многодетных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей получили помощь в подготовке к новому учебному году. Ребятам подарили канцелярские товары, обувь, школьную и спортивную форму, рюкзаки и вещи, пожертвованные благотворителями и сохранившиеся в хорошем состоянии.

Формируя списки получателей помощи, сотрудники центров соцобслуживания и образования посетили многодетные, малообеспеченные и состоящие на различных видов профилактического учета семьи.

«Для увеличения охвата нуждающихся семей, воспитывающих детей школьного возраста, мероприятия акции продлятся до конца сентября», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

В 2019 году в области помогли собраться в школу 6 320 детям.

Ранее сообщалось, что в Пензе социальную поддержку оказали 1 248 ученикам, 476 из них - первоклассники.