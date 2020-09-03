В Пензенской области помогли собраться в школу 7 142 ребятам

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подвело итоги акции «Собери ребенка в школу».
7 142 ученика из многодетных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей получили помощь в подготовке к новому учебному году. Ребятам подарили канцелярские товары, обувь, школьную и спортивную форму, рюкзаки и вещи, пожертвованные благотворителями и сохранившиеся в хорошем состоянии.
Формируя списки получателей помощи, сотрудники центров соцобслуживания и образования посетили многодетные, малообеспеченные и состоящие на различных видов профилактического учета семьи.
«Для увеличения охвата нуждающихся семей, воспитывающих детей школьного возраста, мероприятия акции продлятся до конца сентября», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
В 2019 году в области помогли собраться в школу 6 320 детям.
Ранее сообщалось, что в Пензе социальную поддержку оказали 1 248 ученикам, 476 из них - первоклассники.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.