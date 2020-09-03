Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|14:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области помогли собраться в школу 7 142 ребятам

Печать

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подвело итоги акции «Собери ребенка в школу».

7 142 ученика из многодетных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей получили помощь в подготовке к новому учебному году. Ребятам подарили канцелярские товары, обувь, школьную и спортивную форму, рюкзаки и вещи, пожертвованные благотворителями и сохранившиеся в хорошем состоянии.

Формируя списки получателей помощи, сотрудники центров соцобслуживания и образования посетили многодетные, малообеспеченные и состоящие на различных видов профилактического учета семьи.

«Для увеличения охвата нуждающихся семей, воспитывающих детей школьного возраста, мероприятия акции продлятся до конца сентября», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

В 2019 году в области помогли собраться в школу 6 320 детям.

Ранее сообщалось, что в Пензе социальную поддержку оказали 1 248 ученикам, 476 из них - первоклассники.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте