В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с контрафактным алкоголем

03.09.2020 | 13:21

В течение всего августа в Пензенской области проходил месячник по пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В четверг, 3 сентября, пресс-служба администрации Пензы опубликовала его итоги по городу.

За это время было обследовано 186 точек торговли и общепита. Сотрудники полиции составили 32 административных протокола.

Нарушения законодательства выявлены в магазинах «Продукты», «Дуэт», мини-магазине «Продукты», в барах «Встреча», «Тройка», «Маяк», кафе «Кокос», «Блюз», «Арлекино», «Сова», «Аракс», Welcome, павильонах «Эконом», «Маячок», «Табак», «Сафари» и других объектах.

Всего за время месячника было изъято 32 л алкогольной продукции, 21 л пива, 150 пачек сигарет без акцизных марок.