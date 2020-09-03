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Общество

В минтруде области прояснили вопрос задержки выплат на детей от 3 до 7 лет

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В четверг, 3 сентября, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в своем аккаунте в соцсети Instagram обнародовал информацию о выплатах на детей от 3 до 7 лет.

«Уважаемые граждане, кому одобрена, но еще не перечислена выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, вам будет начислена данная мера социальной поддержки в течение месяца», - написал чиновник.

По его словам, область ждет поступления средств из федерального бюджета. Из резервного фонда Правительства РФ выделена дополнительная сумма на финансирование ежемесячных детских выплат. Как только произойдет зачисление, родители получат деньги.

«В ближайшее время средства федерального бюджета будут доведены до Пензенской области», - отметил в заключение Алексей Качан.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет - частый вопрос, с которым родители обращаются к уполномоченному по защите прав детей в Пензенской области Елене Столяровой. Матери жалуются на то, что нарушаются сроки рассмотрения заявлений.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вам будет начислена данная мера социальной поддержки в течение месяца
а перечислена будет еще в течение месяца

Имя: Гость
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