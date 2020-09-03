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Общество

В Кузнецке акция «Дети вместо цветов» принесла 130 тысяч рублей

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Более 130 тысяч рублей принесла акция «Дети вместо цветов», организованная центром социальной поддержки граждан «Содействие» Кузнецкой епархии.

В акции, которая прошла уже в третий раз, приняли участие 25 классов из 11 школ Кузнецка - в общей сложности 680 человек.

В День знаний школьники подарили своим классным руководителям всего по одному букету от класса. Сэкономленные средства будут направлены на лечение больных детей.

«Родители учеников решили пожертвовать на благотворительность те средства, которые планировали потратить на приобретение цветов. Общими усилиями собрано 130 450 рублей. Все деньги будут направлены на оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в Кузнецкой епархии.

В частности, помощь нужна 12-летнему Саше Коннову. У мальчика ДЦП, и ему требуются постоянные курсы реабилитации, каждый из которых стоит около 120 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото kuzneparhia.ru
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