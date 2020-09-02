Пензенская студентка не сообщила об отчислении и получила 140 000 рублей

02.09.2020 | 17:58

В Мокшанском районе перед судом предстала девушка, незаконно получившая выплаты на общую сумму 144 000 рублей.

Бывшая студентка росла без отца и матери, ее воспитывала бабушка. В январе 2017 года сельчанке назначили пенсию по случаю потери кормильца и доплату к ней как ребенку, потерявшему одного из родителей и обучающемуся по очной форме в образовательном учреждении. Деньги она должна была получать до 23 лет.

Девушка поступила в московский «Колледж архитектуры и строительства № 7» и должна была окончить его 30 июня 2019 года. Однако студентка не доучилась - устроилась на работу и была отчислена по собственному желанию.

«Поскольку гражданка не уведомила орган, принявший решение о выплате ей пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение у нее права на получение денег, суд пришел к выводу о том, что она с 1 января 2018 незаконно получала выплаты», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Мокшанского районного суда.

Деньги девушка получала до 30 июня 2019 года. Общая сумма выданных ей средств составила 144 884 рубля 43 копейки.

Теперь, согласно решению суда, бывшая студентка должна их вернуть Управлению Пенсионного фонда РФ в Мокшанском районе, а также заплатить госпошлину в размере 4 097 рублей и 69 копеек.