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Общество

Кузнецк вновь получит федеральные деньги на создание комфортной среды

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Кузнецк стал одним из 32 городов с населением от 50 000 до 100 000 человек, вошедших в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проект предусматривает благоустройство улицы Белинского. Комплекс включает привокзальную площадь станции Кузнецк, сквер им. А. Н. Радищева, зеленые зоны перед зданием почтамта и с восточной и западной сторон кафе «Телец». Этот уголок города выбрали сами его жители.

В 2018 году Кузнецк уже побеждал во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. На средства гранта благоустроили центральную его часть.

«Всероссийский конкурс проводится с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 000 человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей, которые распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость||

Опять деньги на ветер.

Гость||

Опять Кузнецк в лидерах

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Этот уголок города выбрали сами его жители.
Зачем жители "выбрали" привокзальную площадь? На ней никто, кроме таксистов, время не проводит.

Имя: Гость
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