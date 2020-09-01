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Общество

В Пензе в кадетской школе стало на 90 воспитанников больше

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Вынос кадетского знамени - это святое. Без него не обходится ни один праздник в учебном заведении, тем более День знаний. Ровно 30 лет назад в районе ГПЗ-24 открылась школа № 70, а через 10 лет ее воспитанников стали называть кадетами.

«Ребята, ваша школа гремит не только в городе Пензе, она известна всем. Мы вас ждем в вооруженных силах, особенно тех, кто имеет хорошие знания, крепкие навыки», - отметил председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев.

Особый праздник для «новобранцев». 90 первоклашек с широко раскрытыми глазами стояли на линейке, еще до конца не понимая, что же ждет их там, внутри школы.

«Хочу с врагами сражаться! Со злодеями!» - признался первоклассник Егор Талманов.

«Школа - это там, где учатся. Я буду учиться на пятерки», - пообещала первоклассница Арина Зубкова.

В одном классе только девочки, а в двух других только мальчики. В кадетской школе уже восьмой год реализуется проект раздельного обучения.

«На мой взгляд, школа выполняет три основные задачи. Первая - научить ребенка мыслить, дать ему знания, вторая - разбудить его душу, это нравственное воспитание. И третья задача - дать ребенку здоровье», - рассказал директор кадетской школы № 70 по делам ГОЧС г. Пензы Евгений Выборнов.

Звуки вальса сменил звонок - для одних первый, для других столь долгожданный. Дети соскучились по школьным будням.

Далее начался урок безопасности. Для девятиклассников его провел педагог-организатор ОБЖ Сергей Гаранин, будущий участник городского конкурса «Учитель года».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ужасная форма горничных начала прошлого века

Гость||

С кем воевать и за кого?

Имя: Гость
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