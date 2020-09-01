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Общество

В Пензе повторно объявят конкурс эскизов стелы «А мы из Пензы»

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В областном центре повторно проведут конкурс на лучший эскизный проект скульптурной части стелы «А мы из Пензы». Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Установить композицию планируют на Пионерской улице, недалеко от Монумента воинской и трудовой славы. 16 июня в городе стартовал прием заявок на участие в конкурсе эскизов будущей стелы.

В наносимых на объект изображениях требовалось отразить этапы развития Пензенской области с момента ее основания (4 февраля 1939 года) и до современности. В эпизодах, посвященных войне 1941-1945 годов, нужно было представить образы женщин и детей, которые трудились ради победы.

Кроме того, на стеле предполагалось отразить жизнь региона в послевоенный период, отметив его приоритетную роль в становлении машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок, и подчеркнуть вклад деятелей культуры, искусства, науки и образования в развитие области.

Прием заявок завершился 17 августа. За это время ни одного проекта стелы в Управление градостроительства и архитектуры Пензы не поступило.

«В связи с этим открытый конкурс на лучший эскизный проект признан несостоявшимся. В настоящее время планируется повторное проведение конкурса», - подвели итог в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

ЯМы из Пензы...

Гость||

Чей проект на картинках - Ходоса?

Гость||

Оставьте в покое Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади!!!

Не тяните грязные руки к памяти героев земли Пензенской.

Вы все пришлые и иноземцы,а нам и нашим детям здесь жить.

Гость||

Гость писал(a):

Оставьте в покое Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади!
Нету никакой советской площади. Я больше скажу - и советской власти тоже нет.

Гость||

Гость писал(a):

Оставьте в покое Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади!!!
Патриотическое воспитание этого не предусматривает.

Гость||

Никто не предал фонтан и сквер и стелу героев . Ждём кто продался, где деньги на разработку проекта и благоустройство

Гость||

Гость писал(a):

Вы все пришлые и иноземцы,а нам и нашим детям здесь жить.
С вашим-то менталитетом и сервильностью? Это вряд ли...

Гость||

Гость писал(a):

Это вряд ли...
Знать будем по разные стороны "окопов".

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.09.2020 16:04|

Гость писал(a):

Это вряд ли...

Знать будем по разные стороны "окопов".

Вам лишь бы в "окоп" залезть... Добро защищать... Хозяйское...

Гость||

Надо изобразить пьяных ватников с пивом и семечками.

Гость||

Вроде не бездельники

И могли бы жить

Им бы понедельники

Взять и отменить...(с)

Имя: Гость
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