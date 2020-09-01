В Пензе повторно объявят конкурс эскизов стелы «А мы из Пензы»

01.09.2020 | 15:32

В областном центре повторно проведут конкурс на лучший эскизный проект скульптурной части стелы «А мы из Пензы». Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Установить композицию планируют на Пионерской улице, недалеко от Монумента воинской и трудовой славы. 16 июня в городе стартовал прием заявок на участие в конкурсе эскизов будущей стелы.

В наносимых на объект изображениях требовалось отразить этапы развития Пензенской области с момента ее основания (4 февраля 1939 года) и до современности. В эпизодах, посвященных войне 1941-1945 годов, нужно было представить образы женщин и детей, которые трудились ради победы.

Кроме того, на стеле предполагалось отразить жизнь региона в послевоенный период, отметив его приоритетную роль в становлении машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок, и подчеркнуть вклад деятелей культуры, искусства, науки и образования в развитие области.

Прием заявок завершился 17 августа. За это время ни одного проекта стелы в Управление градостроительства и архитектуры Пензы не поступило.

«В связи с этим открытый конкурс на лучший эскизный проект признан несостоявшимся. В настоящее время планируется повторное проведение конкурса», - подвели итог в мэрии.