В Пензе бизнесмен лишится 250 тысяч за торговлю алкоголем без лицензии

01.09.2020 | 09:50

Факт продажи алкогольной продукции без лицензии, обнаруженный во время рейда по точкам торговли и общепита, не остался безнаказанным.

Нарушение было выявлено в кафе на ул. Ленинградской, 10.

«Министерство сельского хозяйства Пензенской области провело внеплановые проверочные мероприятия, согласованные с областной прокуратурой. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Алкогольная продукция изъята», - сообщили в пресс-службе минсельхоза.

В понедельник, 31 августа, Арбитражный суд Пензенской области вынес решение о наложении на предпринимателя штрафа в размере 250 тысяч рублей.