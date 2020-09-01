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Общество

В Пензе бизнесмен лишится 250 тысяч за торговлю алкоголем без лицензии

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Факт продажи алкогольной продукции без лицензии, обнаруженный во время рейда по точкам торговли и общепита, не остался безнаказанным.

Нарушение было выявлено в кафе на ул. Ленинградской, 10.

«Министерство сельского хозяйства Пензенской области провело внеплановые проверочные мероприятия, согласованные с областной прокуратурой. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Алкогольная продукция изъята», - сообщили в пресс-службе минсельхоза.

В понедельник, 31 августа, Арбитражный суд Пензенской области вынес решение о наложении на предпринимателя штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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