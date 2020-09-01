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Общество

Пензенцы высказались о стрелке на повороте с Кулакова на Суворова

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Приходится сигналить, чтобы заехавшие за стоп-линию и потому не видящие высоко расположенный светофор, тронулись. При левом повороте с улицы Кулакова на Суворова каждая секунда дорога. Там появилась дополнительная секция со стрелкой, но она быстро гаснет.

«Раньше машины могли выезжать до середины перекрестка, большая часть (10-15 машин) поворачивала», - рассказал водитель Андрей Фаюстов.

Теперь, чтобы оказаться ближе к середине пересечения дорог, водители заезжают за стоп-линию, причем выстраиваются до четырех авто, чтобы не тратить драгоценные секунды на преодоление расстояния.

«Я сейчас специально поеду в объезд, девушку на работу везу в «Суворовский». И как раз приходится объезжать, потому что встаем и стоим три-четыре светофора», - пояснил водитель Владимир Лизунов.

Стрелку для левого поворота сделали ради безопасности: на перекрестке нередко происходили аварии. Но из-за новшества в час пик образуется пробка до улицы Пушкина.

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Гость||

Каком еще стрелке в нашей толстопятой...выбирайте слова к заглавию .. а то тут в обморок люди начнут падать..

Гость||

Что не сделают, всё не впопад, бездари.

Гость||

они все в макдак что ли едут? там по пушкина еще 3 поворота есть а то и 4.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.09.2020 20:21|

они все в макдак что ли едут? там по пушкина еще 3 поворота есть а то и 4.

Тссс! А то поумнеют и прозреют. Пусть лучше на стрелке стоят

Имя: Гость
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