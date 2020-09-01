Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 5 районах

01.09.2020 | 12:28

В Пензенской области обнародовали подробные сведения о новых случаях COVID-19 на вторник, 1 сентября.

По данным оперативного штаба, среди 75 заболевших за последние сутки нет детей.

45 случаев опасной инфекции подтверждено в Пензе, 15 в Пензенском районе, 9 в Заречном. По 2 диагноза поставили в Бессоновском и Колышлейском районах, по 1 - в Малосердобинском и Нижнеломовском.

«Находится под наблюдением 3 480 человек, сняты - 28 444», - уточнила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За все время пандемии на коронавирусную инфекцию в Пензенской области проверили 241 461 человека, провели 253 909 исследований.

Накануне стало известно о 108-й жертве COVID-19. Ей оказалась 66-летняя женщина. Число выздоровевших достигло 7 613.