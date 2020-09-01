Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 5 районах

В Пензенской области обнародовали подробные сведения о новых случаях COVID-19 на вторник, 1 сентября.
По данным оперативного штаба, среди 75 заболевших за последние сутки нет детей.
45 случаев опасной инфекции подтверждено в Пензе, 15 в Пензенском районе, 9 в Заречном. По 2 диагноза поставили в Бессоновском и Колышлейском районах, по 1 - в Малосердобинском и Нижнеломовском.
«Находится под наблюдением 3 480 человек, сняты - 28 444», - уточнила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
За все время пандемии на коронавирусную инфекцию в Пензенской области проверили 241 461 человека, провели 253 909 исследований.
Накануне стало известно о 108-й жертве COVID-19. Ей оказалась 66-летняя женщина. Число выздоровевших достигло 7 613.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Нужно что то делать,идём в пропасть...