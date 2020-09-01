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Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 5 районах

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В Пензенской области обнародовали подробные сведения о новых случаях COVID-19 на вторник, 1 сентября.

По данным оперативного штаба, среди 75 заболевших за последние сутки нет детей.

45 случаев опасной инфекции подтверждено в Пензе, 15 в Пензенском районе, 9 в Заречном. По 2 диагноза поставили в Бессоновском и Колышлейском районах, по 1 - в Малосердобинском и Нижнеломовском.

«Находится под наблюдением 3 480 человек, сняты - 28 444», - уточнила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За все время пандемии на коронавирусную инфекцию в Пензенской области проверили 241 461 человека, провели 253 909 исследований.

Накануне стало известно о 108-й жертве COVID-19. Ей оказалась 66-летняя женщина. Число выздоровевших достигло 7 613.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нужно что то делать,идём в пропасть...

Гость||

Завтра будет 30. Повода для паники нет!

Гость||

Гость писал(a):

Завтра будет 30. Повода для паники нет!
А если завтра будет 80, будет повод?

Гость||

Да чего пугают,обычный орви,родственница заболела тест показал корону,ни температуры ,ни кашля ничего просто нет обаняния и чего тут страшного,сезон простую никто не отменял.Мы поди все уж переболели думая что это простуда

Гость||

Гость писал(a):

А если завтра будет 80, будет повод?
Тогда начнём строить крематорий и в магазины и общественный транспорт пускать только в масках.

Выполнять требования Роспотребнадзора. Если после выборов не начнут "закручивать гайки",то заразу не одолеть.

Гость||

Сезон простуд - на улице за 30 градусов?

Имя: Гость
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