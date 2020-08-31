В Пензенской области еще почти 70 человек подхватили коронавирус

Несколько десятков человек стали новыми носителями COVID-19 в Пензенской области. О приросте заболевших по данным на утро понедельника, 31 августа, сообщил портал стопкоронавирус.рф
За последние сутки зарегистрировано 68 заражений. Их общее количество достигло 8 125.
В последнее время число ежедневно выявляемых больных постепенно растет. 30 августа было подтверждено 63 новых случая COVID-19, а за неделю до этого, 23 августа, - 48.
Успешно перенесли коронавирусную инфекцию 7 558 человек. Умерли 107. О последней жертве, мужчине 1945 года рождения, сообщили 28-го числа.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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