В Пензенской области еще почти 70 человек подхватили коронавирус

31.08.2020 | 10:31

Несколько десятков человек стали новыми носителями COVID-19 в Пензенской области. О приросте заболевших по данным на утро понедельника, 31 августа, сообщил портал стопкоронавирус.рф

За последние сутки зарегистрировано 68 заражений. Их общее количество достигло 8 125.

В последнее время число ежедневно выявляемых больных постепенно растет. 30 августа было подтверждено 63 новых случая COVID-19, а за неделю до этого, 23 августа, - 48.

Успешно перенесли коронавирусную инфекцию 7 558 человек. Умерли 107. О последней жертве, мужчине 1945 года рождения, сообщили 28-го числа.