Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:11
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Общество

В Пензенской области еще почти 70 человек подхватили коронавирус

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Несколько десятков человек стали новыми носителями COVID-19 в Пензенской области. О приросте заболевших по данным на утро понедельника, 31 августа, сообщил портал стопкоронавирус.рф

За последние сутки зарегистрировано 68 заражений. Их общее количество достигло 8 125.

В последнее время число ежедневно выявляемых больных постепенно растет. 30 августа было подтверждено 63 новых случая COVID-19, а за неделю до этого, 23 августа, - 48.

Успешно перенесли коронавирусную инфекцию 7 558 человек. Умерли 107. О последней жертве, мужчине 1945 года рождения, сообщили 28-го числа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Путин обещал доплаты ещё и на сентябрь, поэтому медики за!

Гость||

Бродит вирус по Европе...

Гость||

Гость писал(a):

Путин обещал доплаты ещё и на сентябрь, поэтому медики за!
а также за октябрь и ноябрь. конечно мы за. а потом дальше продлят. квартиру я уже в августе поменял,в сентябре джип поменяю. а то старому уже 2 года

Дмитрий Н. Мотовилов||

На моё разъяснение о терроре К-19 против старшего поколения, ответ от L )))))))):

"26 авг

Не просто ломаются...малоподвижный образ жизни приводит иммунную систему к нулю...мышцы ослабевают, сопротивляемость организма тоже и жизнь сокращается быстрее, чем в естественных условиях...примером подобного эксперимента являюсь я...с апреля 2020 года - период самоизоляции и ДО внуков, учёба которых на мне,родители работают...дом и двенадцатичасовая работа за компьютером вместе с детьми...думала вообще ходить разучусь...стала нарушать все запреты и потихоньку гулять на свежем воздухе..в 66 лет стала заниматься зарядкой,укреплять мышцы, но полностью организм не восстановился...если придумают вторую волну пандемии и опять посадят под домашний арест - подчиняться не буду...буду жить обычной жизнью"

Гость||

уверенно возвращаемся к нашему рекорду-100 и более.а осень еще не началась

Гость||

Напишите сколько отменили плановых операций под предлогом пандемии и сколько людей умрёт из-за этого

Гость||

Гость писал(a):

уверенно возвращаемся к нашему рекорду-100 и более.а осень еще не началась
Вас надо быстрее подвести к этапу вакцинирования. А то сомневаться начнёте, анализировать.

Гость||

Гость писал(a):

А то сомневаться начнёте, анализировать.
Ну не все же такие дураки как ты.

Гость||

Гость писал(a):

уверенно возвращаемся к нашему рекорду-100 и более.а осень еще не началась

Вас надо быстрее подвести к этапу вакцинирования. А то сомневаться начнёте, анализировать.

уже

Гость||

Не жрите много и будете живы,Он любит жирных...

Гость||

Гость писал(a):

Он любит жирных...
у нас на работе ковидом переболели только дрищи, а до этого ходили и ржали "нас вирус не возьмёт, пусть старые жирдяи боятся!" В итоге жирдяи ходят как ни в чём не бывало, а эти дрищи слегли на два месяца

Гость||

Гость писал(a):

Напишите сколько отменили плановых операций под предлогом пандемии и сколько людей умрёт из-за этого
Подумаешь... напишем как сопутствующие основной НОВОЙ инфекции. И деньги в кармане, и хлопот с вами меньше.

Имя: Гость
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