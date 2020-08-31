Роспотребнадзор рассказал, как должны кормить детей в школах

31.08.2020 | 09:59

Представители пензенского управления Роспотребнадзора рассказали, каким должно быть горячее питание школьников. Методические рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения, обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемену», - уточнили представители Роспотребнадзора.

Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка. Ученикам начальных классов рекомендуется съедать 12-16 г белка, 12-16 г жира и 48-60 г углеводов, старшеклассникам - 15-20 г белка, 15-20 г жира и 60-80 г углеводов.

К завтраку в школах могут подавать крупяные и творожные, мясные и рыбные блюда, а также молочные продукты (в том числе сыр, сливочное масло), блюда из яиц, овощи, макароны и напитки.

«Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда завтраком», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. В зависимости от возраста обучающегося этот прием пищи должен включать 20-25 г белка, 20-25 г жира и 80-100 г углеводов.

Рекомендуется, чтобы в завтрак и обед входили свежие фрукты и ягоды.

«В меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней», - добавили представители Роспотребнадзора.

В новом учебном году младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание. На указанные цели Пензенская область получит из федерального бюджета в текущем году 193,4 млн рублей, в 2021-м - 476,1 млн, в 2022-м - 498,8 млн.