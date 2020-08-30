В загородных лагерях летом побывали больше 2 000 юных пензенцев

30.08.2020 | 18:33

Сдержать слезы под силу не каждому: тяжело расставаться с друзьями и любимыми вожатыми.

В областной центр вернулись школьники, которые отдыхали в трех загородных лагерях: «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор». На протяжении двух недель ребята набирались сил перед началом нового учебного года.

«Я участвовала в «Мисс лагеря» и победила, взяла главную номинацию. Также у нас были конкурсы танцев, я участвовала в «Дружбе народов», мы исполняли русский народный танец. А еще я хотела бы сказать, что у нас были очень хорошие вожатые», - описала летний отдых школьница Анастасия Коцких.

«Погода была хорошая. Обычно, когда я езжу в лагерь, она плохая, всегда дождь. Мы приехали - дождя не было, солнышко светило. Было облачно немного, а так все хорошо», - поделился впечатлениями школьник Степан Иванцов.

Всего в загородных лагерях летом 2020-го побывало больше двух тысяч ребят.

«В этом году летняя оздоровительная кампания немного сдвинулась из-за сложившейся ситуации. Но мы очень рады, что все-таки она состоялась, по 14 дней прошли наши смены в детском оздоровительном лагере, то есть мы провели две полноценные смены. Ребятишки приедут домой, один день отдохнут, и с новыми силами, надеемся, идут уже они в школу», - рассказала начальник детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Светлана Шпадырева.