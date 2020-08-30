Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 авг 2020|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В загородных лагерях летом побывали больше 2 000 юных пензенцев

Печать

Сдержать слезы под силу не каждому: тяжело расставаться с друзьями и любимыми вожатыми.

В областной центр вернулись школьники, которые отдыхали в трех загородных лагерях: «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор». На протяжении двух недель ребята набирались сил перед началом нового учебного года.

«Я участвовала в «Мисс лагеря» и победила, взяла главную номинацию. Также у нас были конкурсы танцев, я участвовала в «Дружбе народов», мы исполняли русский народный танец. А еще я хотела бы сказать, что у нас были очень хорошие вожатые», - описала летний отдых школьница Анастасия Коцких.

«Погода была хорошая. Обычно, когда я езжу в лагерь, она плохая, всегда дождь. Мы приехали - дождя не было, солнышко светило. Было облачно немного, а так все хорошо», - поделился впечатлениями школьник Степан Иванцов.

Всего в загородных лагерях летом 2020-го побывало больше двух тысяч ребят.

«В этом году летняя оздоровительная кампания немного сдвинулась из-за сложившейся ситуации. Но мы очень рады, что все-таки она состоялась, по 14 дней прошли наши смены в детском оздоровительном лагере, то есть мы провели две полноценные смены. Ребятишки приедут домой, один день отдохнут, и с новыми силами, надеемся, идут уже они в школу», - рассказала начальник детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Светлана Шпадырева.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Скоро в школу

Гость||

Ну вот и все благополучно завершилась летняя оздоровительная кампания.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте