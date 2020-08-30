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Общество

В Пензенской области коронавирус побороли 7 548 человек

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В субботу, 29 августа, региональный оперативный штаб сообщил о новых пациентах, сумевших побороть коронавирусную инфекцию и выписанных из больниц за сутки.

Медики отправили домой 26 человек. Общее количество выздоровевших жителей области составило 7 548. С начала эпидемии зарегистрирована смерть 107 пациентов с коронавирусной пневмонией: скончалось 46 мужчин и 61 женщина.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 10 сентября включительно. На самоизоляции рекомендовано оставаться лицам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Сохраняется требование носить маски в помещениях и общественном транспорте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бред и не более

Гость||

Режим тупорылый неизвестно для кого

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