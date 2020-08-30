В Пензенской области коронавирус побороли 7 548 человек

30.08.2020 | 10:08

В субботу, 29 августа, региональный оперативный штаб сообщил о новых пациентах, сумевших побороть коронавирусную инфекцию и выписанных из больниц за сутки.

Медики отправили домой 26 человек. Общее количество выздоровевших жителей области составило 7 548. С начала эпидемии зарегистрирована смерть 107 пациентов с коронавирусной пневмонией: скончалось 46 мужчин и 61 женщина.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 10 сентября включительно. На самоизоляции рекомендовано оставаться лицам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Сохраняется требование носить маски в помещениях и общественном транспорте.