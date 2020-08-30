Мэр Пензы сообщил о предложении устроить парковку на улице Злобина

30.08.2020 | 17:09

Проблема организации парковочных пространств в центре Пензы становится все более острой. Автомобилей на дорогах больше, дефицит площадок ощутимее.

«Мы рассматриваем возможность организации парковочных мест на улице Злобина. У нас нет парковочных мест, чтобы с улицы Славы идти на набережную», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«И здесь за компанию облагородить тогда получится. Мне нравится», - порадовался идее житель Пензы Иван.

Действительно, можно оставить машину на улице Злобина и пройти вдоль Суры. Времени это займет немного - от четырех с половиной минут, судя по результатам эксперимента, проведенного в тихий летний день.

В Пензе действуют три муниципальные платные парковки: на улице Пушкина (у здания мэрии), на Лермонтова (у областной больницы) и на площади Ленина. Наряду с такими, работающими на коммерческой основе, город изыскивает возможности для создания бесплатных автомест. Парковочные карманы появились на Карла Маркса, Лермонтова, Красной.

«Мы не вместим все автомобили в центр города, сколько бы ни делали. Мы не будем сносить здания для того, чтобы разместить на их местах парковку. Наш приоритет - это зеленые зоны, пешеходные», - разъяснил Андрей Лузгин.

На вопрос о создании стоянок в жилых кварталах глава администрации ответил, что это вне сферы ответственности муниципалитета, решение за советом собственников того или иного многоквартирного дома. Хотя в настоящее время, занимаясь созданием комфортной среды во дворах, учитывают и места для стоянки автомобилей.