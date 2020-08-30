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Общество

Мэр Пензы сообщил о предложении устроить парковку на улице Злобина

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Проблема организации парковочных пространств в центре Пензы становится все более острой. Автомобилей на дорогах больше, дефицит площадок ощутимее.

«Мы рассматриваем возможность организации парковочных мест на улице Злобина. У нас нет парковочных мест, чтобы с улицы Славы идти на набережную», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«И здесь за компанию облагородить тогда получится. Мне нравится», - порадовался идее житель Пензы Иван.

Действительно, можно оставить машину на улице Злобина и пройти вдоль Суры. Времени это займет немного - от четырех с половиной минут, судя по результатам эксперимента, проведенного в тихий летний день.

В Пензе действуют три муниципальные платные парковки: на улице Пушкина (у здания мэрии), на Лермонтова (у областной больницы) и на площади Ленина. Наряду с такими, работающими на коммерческой основе, город изыскивает возможности для создания бесплатных автомест. Парковочные карманы появились на Карла Маркса, Лермонтова, Красной.

«Мы не вместим все автомобили в центр города, сколько бы ни делали. Мы не будем сносить здания для того, чтобы разместить на их местах парковку. Наш приоритет - это зеленые зоны, пешеходные», - разъяснил Андрей Лузгин.

На вопрос о создании стоянок в жилых кварталах глава администрации ответил, что это вне сферы ответственности муниципалитета, решение за советом собственников того или иного многоквартирного дома. Хотя в настоящее время, занимаясь созданием комфортной среды во дворах, учитывают и места для стоянки автомобилей.

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Гость||

Я не для того машину покупал, чтобы платить еще за то, чтобы ее где-то оставить!

Гость||

А придётся платить...

Гость||

Здорово , молодцы детишки,слава славным педагогам! Расчистили для парковок место, «экологический десант» со своими перчатками и мешками !

Гость||

Хоть бы денёк подождали после «субботника»

Во славу кого парковок а? Для чьего кармана детей сгоняли стекло собирать?

Гость||

А чудо с чёлочкой деревья там рубить прикажет?

Гость||

На месте центрального рынка нужно построить мечеть,тысяч на 10 правоверных. Всю помощь напрвляют только на христианские храмы,а мусульманам будет город оказывать помощь в строительстве?.Рядом со старинной мечетью нужно выделить место для нового большого строительства.

Гость||

Гость писал(a):

Я не для того машину покупал, чтобы платить еще за то, чтобы ее где-то оставить!
машину сдай в чермет а деньги пропей.

Имя: Гость
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