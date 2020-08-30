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Общество

Коронавирус: за сутки в регионе вновь выявили более 60 заразившихся

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В воскресенье, 30 августа, в Пензенской области вновь выросло число заразившихся COVID-19 жителей.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки подтвердили 63 диагноза. Общее количество случаев новой инфекции составило 8 057.

За неделю, с 24 по 30 августа, зарегистрировано 419 новых пациентов. 275 человек выздоровело и было выписано из больниц. 5 пензенцев скончались.

С 17-го по 23-е число в регионе подтвердили 337 случаев опасной инфекции. 273 пациента выписали из медучреждений. Зафиксировано пять смертей от коронавирусной пневмонии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да, картина не радует, а праздники продолжаются каждый день. Увеличиваем число инфицированных?

Гость||

Стройте крематорий. Выполняйте требования Роспотребнадзора по захоронениям и соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.

Гость||

Гость писал(a):

Стройте крематорий. Выполняйте требования Роспотребнадзора по захоронениям и соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.
Что такое этот твой "МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ"? Где почитать? Букву Закона? А не словоблудия?

Гость||

Уже 2 дня по 11 каналу в новостях не передают сообщения оперативного штаба. Значит, уже стали понимать, что всё это бред, обычное ОРЗ, которым заболевали в любое время года некоторое число людей. За 6 мес. 8 тыс. людей - это ни о чём.

Гость||

Гость писал(a):

Уже 2 дня по 11 каналу в новостях не передают сообщения оперативного штаба.
Рост идет, вот и не передают. Про ОРЗ расскажите людям, которые болею, переболели или потеряли родных.

Гость||

Гость писал(a):

Рост идет
в вашем воспалённом мозгу. В больницах уже 50% свободных мест, прям зазывают пациентов. Правда, желающих мало, т.к. врачам теперь нет доверия. Могут вколоть всё, что им заблагорассудится. Вот тогда и заболеют, а возможно, и умрут.

Гость||

Гость писал(a):

Где почитать? Букву Закона?
Буква закона в Китае и они победили заразу. Всего несколько десятков завозных случаев.

Гость||

Гость писал(a):

В больницах уже 50% свободных мест, прям зазывают пациентов.
Откуда информация? Вас зазывали?)

Гость||

Все на празнег!ура.спасы с попами отгуляли ужо.

Гость||

Гость писал(a):

Рост идет

в вашем воспалённом мозгу. В больницах уже 50% свободных мест, прям зазывают пациентов

это где пустые места? люди в коридорах лежат.в больницу то тебя давно пускали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 30 августа, в Пензенской области вновь выросло число заразившихся COVID-19 жителей.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки подтвердили 63 диагноза.

А если не делать тестов, то будет 0

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

В больницах уже 50% свободных мест, прям зазывают пациентов.

Откуда информация? Вас зазывали?)

Да, именно. Врач так и сказала, пока мест много, а то с 15 числа ВСЕ больницы снова закроют.

Гость||

А что не пошли?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

В больницах уже 50% свободных мест, прям зазывают пациентов.

Откуда информация? Вас зазывали?)

Соседка лежала. В палате на 8 человек их лежало 3. В соседней палате 4 человека. Отделения заполнены наполовину.

Гость||

Гость писал(a):

Уже 2 дня по 11 каналу в новостях не передают сообщения оперативного штаба.
Потому что коронавируса нет

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Имя: Гость
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