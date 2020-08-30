Коронавирус: за сутки в регионе вновь выявили более 60 заразившихся

30.08.2020 | 10:42

В воскресенье, 30 августа, в Пензенской области вновь выросло число заразившихся COVID-19 жителей.

Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки подтвердили 63 диагноза. Общее количество случаев новой инфекции составило 8 057.

За неделю, с 24 по 30 августа, зарегистрировано 419 новых пациентов. 275 человек выздоровело и было выписано из больниц. 5 пензенцев скончались.

С 17-го по 23-е число в регионе подтвердили 337 случаев опасной инфекции. 273 пациента выписали из медучреждений. Зафиксировано пять смертей от коронавирусной пневмонии.