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Общество

К школе № 58 в Пензе пришли весело пообщаться дружные соседи

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Екатерина Агапова попала с корабля на бал. Она, новый библиотекарь 58-й школы, на празднике дружных соседей отвечала за одну из площадок. Подготовила пословицы, занимательные конкурсы и принесла самую старую книгу из хранилища.

«Сборник стихов Александра Блока. Мы ее оставим, утилизировать, я надеюсь, не будем. Будет у нас как реликвия храниться в библиотеке, чтобы детям показывать самые старые книги интересные», - пояснила Екатерина Агапова.

На праздник собрались ученики школы, их родители, да и просто жители из ближайших домов.

«За период пандемии, который мы все еще даже не пережили до конца, люди истосковались, соскучились просто по банальному общению. Соскучились по мероприятиям, творческим, спортивным. И вообще встретились, чтобы здесь пообщаться, поговорить», - отметил директор средней школы № 58 Дмитрий Филяев.

Особенно радуются школьники. Их уже не страшат ни диктанты, ни контрольные. Главное, что все снова вместе и с друзьями можно поговорить и поиграть по-настоящему, а не в интернете.

«Детям же общение нужно, конечно. И в обычное-то время они всегда рады приходить на праздники, а после карантина вообще соскучились друг по другу», - подчеркнула мама школьницы Юлия Никитина.

«Сначала мы думали, что это не так долго будет, и поэтому порадовались. А потом узнали, что так долго не встретимся, - не выдержали, взяли друг у друга номера, общались по Вайберу. Мы в лагерь записались с подругой и последние три дня выносили мозги всем просто», - призналась Анна Никитина.

И теперь, полные сил и энергии, дети с нетерпением ждут начала нового учебного года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эти добрые соседи у меня там кошелёк подрезали.

Гость||

А как же социальная дистанция ?

Дмитрий Н. Мотовилов||

В пятницу попал на посиделки в сквере музея народного творчества. ВИА музыкальной школы исполнял песни разных народов космополиса.

Гость||

То есть режим повышенной готовности и масочный режим - плевать хотели, но линейка на 1-е сентября только для 1, 9 и 11 классов?

Имя: Гость
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