Еще 10 пензенцев побороли коронавирус и выписались из больниц

30.08.2020 | 19:35

В воскресенье, 30 августа, из больниц Пензенской области выписали 10 пациентов, которые благополучно перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-секретарь Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 7 558», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 8 057.

За последние сутки диагноз подтвердили у 63 человек, в том числе двоих семилетних детей. 57 из новых больных зарегистрировали в Пензе.

Умерли 107 человек. В последний раз о жертве коронавируса сообщали 28 августа. Тогда скончался мужчина 1945 года рождения.