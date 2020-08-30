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Общество

Еще 10 пензенцев побороли коронавирус и выписались из больниц

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В воскресенье, 30 августа, из больниц Пензенской области выписали 10 пациентов, которые благополучно перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-секретарь Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 7 558», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 8 057.

За последние сутки диагноз подтвердили у 63 человек, в том числе двоих семилетних детей. 57 из новых больных зарегистрировали в Пензе.

Умерли 107 человек. В последний раз о жертве коронавируса сообщали 28 августа. Тогда скончался мужчина 1945 года рождения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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