Еще 10 пензенцев побороли коронавирус и выписались из больниц

В воскресенье, 30 августа, из больниц Пензенской области выписали 10 пациентов, которые благополучно перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-секретарь Дина Черемушкина.
«Итого выздоровевших - 7 558», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 8 057.
За последние сутки диагноз подтвердили у 63 человек, в том числе двоих семилетних детей. 57 из новых больных зарегистрировали в Пензе.
Умерли 107 человек. В последний раз о жертве коронавируса сообщали 28 августа. Тогда скончался мужчина 1945 года рождения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.