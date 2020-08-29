В Пензе в День города перекроют движение в центре

29.08.2020 | 11:18

В Пензе во время празднования Дня города будет введен запрет на движение и парковки в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

С 22:00 4 сентября до 22:30 5 сентября данное ограничение устанавливается на улицах Пушкина (от Володарского до Московской) и Славы (между Кирова и Урицкого).

В этот же период будут ограничены стоянка и проезд по площади имени Ленина от улицы Кирова до Московской.

5 сентября с 8:00 до 22:30 будет перекрыто движение автомобилей по участкам улиц Урицкого (от М. Горького до Бакунина) и М. Горького (от Володарского до Кирова).

С 19:00 до 22:30 нельзя будет проехать по улице Кирова (от М. Горького до Бакунина). Ограничение не касается общественного транспорта (до 20:30).

В этот же день прекратится движение с 20:30 до 22:30 по улицам Сердобской и Злобина - от начала въезда на мост им. ФУ БХУХО (так называемый Измайловский путепровод) до пересечения с Транспортной улицей и Горбатовым переулком.

В центре Пензы будут предусмотрены места для парковки личного автотранспорта. 5 сентября с 8:00 до 22:30 отменяется действие знаков, запрещающих остановку/стоянку на улице Московской (от К. Маркса до Кураева), по улице Плеханова (от Пушкина до Бакунина, нечетная сторона), по улице М. Горького в районе Красной (четная сторона), по улице Красной (от М. Горького до поворота дороги к дворцу водного спорта «Сура», четная сторона).