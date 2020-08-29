Пензенская семья из-за ошибок в заявках осталась без детских пособий

29.08.2020 | 18:30

Очередная попытка оформить пособие на ребенка от 3 до 7 лет не увенчалась успехом. Антон Тарасенко несколько раз подавал документы, и ему отказали.

«После того как мне позвонили из отдела соцзащиты и сказали, что я должен внести всех детей, пришел отказ на основании отсутствия совместной регистрации с детьми. Хотя тот ребенок, на которого я оформлял пособие, прописан со мной, по моему адресу», - рассказал он.

Выплату мужчина должен был получить на своего сына от предыдущего брака. Сейчас у него новая семья, большая. Пять месяцев назад родилась дочка, у супруги трое и своих детей. Если сосчитать всех несовершеннолетних, то воспитывает пара пятерых. Двое должны были пойти в первый класс.

«Когда это все оформлялось изначально, в июне, и подавались документы, был расчет на то, что деньги пойдут на сбор детей в школу. Но в силу того, что средств нет, решили остаться в садике еще на год», - пояснил глава семьи.

А вот сына Елены Никиту общими усилиями все же начали собирать в школу. Мальчику летом исполнилось 7 лет.

«Мне купили рюкзак, туфли и рубашку. На форму не хватило», - отметил будущий первоклассник.

На Никиту его матери также не удалось оформить пособие.

«В совокупности у меня четверо детей, я многодетная мама. Все дети зарегистрированы со мной. И отказали, потому что я якобы кого-то не указала», - пояснила Елена Тарасенко.

Доход семьи более чем скромен: военная пенсия Антона, который из-за травмы не может в полную силу работать, декретное пособие супруги и одна из социальных выплат на ребенка мужчины.

В областном министерстве труда, социальной защиты и демографии, узнав о сложностях семьи, решили помочь родителям. Оказалось, что были допущены ошибки - вполне устранимые.

Чтобы другие семьи не оказались в подобной ситуации, в ведомстве разъяснили порядок действий.

«Подается заявление, в котором заполняются все необходимые вкладки и поля. Если по какой-либо причине введены неполные данные, в назначении пособия будет правомерно отказано.

Однако можно повторно подать заявление, и если будут соблюдены все необходимые требования, а доход семьи не будет превышать установленный прожиточный минимум, пособие будет назначено в полном объеме с 1 января 2020 года», - уточнила главный специалист-эксперт управления министерства труда, социальной защиты и демографии области Елена Землякова.

Так что у семьи есть возможность исправить все и получить выплаты на детей.