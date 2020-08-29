Мэр Пензы пообещал жителям поселка ЗИФ решить вопрос с водопроводом

Достойная пера сатириков ситуация с водоснабжением частного сектора поселка ЗИФ не успела выйти на новый уровень, как вновь зашла в тупик. Субподрядная организация явно не торопится прокладывать трубы.
«Средств на материалы нет, техники нет, ничего нет. В результате ямы накопаны, и вся работа на этом приостановилась», - констатировал председатель уличного комитета поселка Владимир Захаров.
Эпопея с водоснабжением поселка длится не год-два, а с начала застройки. В какой-то момент ЗИФ наконец попал в программу «Чистая вода». Проект предполагал укладку труб протяженностью 12 километров и строительство подстанции с насосами и резервуарами.
«В поле - чистота. Ни колышка на сегодняшний день нет», - отметил Владимир Захаров.
«Я один из самых первых жителей этого поселка, больше 30 лет здесь живу, и все это время бьемся за воду», - рассказал Николай Мамонов.
О том, какие шаги будут предприняты для решения проблемы с водоснабжением, жителям разъяснил глава администрации Пензы.
«Либо подрядчик выходит на работы и доделывает их в соответствии с контрактом, либо мы в понедельник расторгаем с ними контракт и начинаем новые торги. Если пойдет по самому длинному варианту, то 23-24 сентября выйдем на подписание контракта и, соответственно, выход подрядчика на выполнение работ. Если в понедельник-вторник выйдут на работы без расторжения, соответственно, они будут двигаться в рамках тех сроков, которые есть», - заявил Андрей Лузгин.
Пока освоено 7 миллионов из предусмотренных для поселка 39. Мэр не стал скрывать, что подрядчик подводит, но указал и на положительный момент: достигнута договоренность по дальнейшему подключению.
«Горводоканал будет по исполнительной документации, не запрашивая дополнительных средств, делать согласование врезок», - уточнил он.
«Я считаю, поселок надо было начинать с инфраструктуры: вода, газ, свет и все прочее. И подъездные пути», - рассудила Татьяна Халитова.
Сразу после разъяснений относительно воды мэру провели автоэскурсию по поселку.
«На такой-то машине, как он едет, не застрянешь. Это мы засядем», - пошутила местная жительница.
Прочувствовав все прелести езды по поселку, чиновники перевели дух и подняли вопрос, чем и когда присыпать ямы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Это что получается,тендер выиграла контора пустышка без техники и людей ,которая наняла субподрядчиков,а чиновники так торопились отчитаться перед выборами,что перекинули часть средств с этого проекта якобы сэкономленных на установку статуи на Советской площади. Это даже не фарс,это намного много хуже .Какие же кретины там сидят.