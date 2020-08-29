Мэр Пензы пообещал жителям поселка ЗИФ решить вопрос с водопроводом

29.08.2020 | 18:00

Достойная пера сатириков ситуация с водоснабжением частного сектора поселка ЗИФ не успела выйти на новый уровень, как вновь зашла в тупик. Субподрядная организация явно не торопится прокладывать трубы.

«Средств на материалы нет, техники нет, ничего нет. В результате ямы накопаны, и вся работа на этом приостановилась», - констатировал председатель уличного комитета поселка Владимир Захаров.

Эпопея с водоснабжением поселка длится не год-два, а с начала застройки. В какой-то момент ЗИФ наконец попал в программу «Чистая вода». Проект предполагал укладку труб протяженностью 12 километров и строительство подстанции с насосами и резервуарами.

«В поле - чистота. Ни колышка на сегодняшний день нет», - отметил Владимир Захаров.

«Я один из самых первых жителей этого поселка, больше 30 лет здесь живу, и все это время бьемся за воду», - рассказал Николай Мамонов.

О том, какие шаги будут предприняты для решения проблемы с водоснабжением, жителям разъяснил глава администрации Пензы.

«Либо подрядчик выходит на работы и доделывает их в соответствии с контрактом, либо мы в понедельник расторгаем с ними контракт и начинаем новые торги. Если пойдет по самому длинному варианту, то 23-24 сентября выйдем на подписание контракта и, соответственно, выход подрядчика на выполнение работ. Если в понедельник-вторник выйдут на работы без расторжения, соответственно, они будут двигаться в рамках тех сроков, которые есть», - заявил Андрей Лузгин.

Пока освоено 7 миллионов из предусмотренных для поселка 39. Мэр не стал скрывать, что подрядчик подводит, но указал и на положительный момент: достигнута договоренность по дальнейшему подключению.

«Горводоканал будет по исполнительной документации, не запрашивая дополнительных средств, делать согласование врезок», - уточнил он.

«Я считаю, поселок надо было начинать с инфраструктуры: вода, газ, свет и все прочее. И подъездные пути», - рассудила Татьяна Халитова.

Сразу после разъяснений относительно воды мэру провели автоэскурсию по поселку.

«На такой-то машине, как он едет, не застрянешь. Это мы засядем», - пошутила местная жительница.

Прочувствовав все прелести езды по поселку, чиновники перевели дух и подняли вопрос, чем и когда присыпать ямы.