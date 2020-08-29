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Общество

Число заболевших коронавирусом в области приблизилось к 8 000

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65 новых случаев коронавируса подтверждено за минувшие сутки. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

58 случаев (89%) приходятся на Пензу. 3 пациента проживают в Лунинском районе, по 1 - в Пензенском, Иссинском, Малосердобинском и Колышлейском.

Детей среди заболевших нет.

За время, прошедшее с момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции, в общей сложности количество заболевших составило 7 994. Выздоровел 7 521 человек, 107 скончались.

На текущей неделе наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания. Так, 24 августа новых пациентов было 50, 25-го - 54, 26-го - 59, 27-го - 62, 28-го - 66.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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