Число заболевших коронавирусом в области приблизилось к 8 000

29.08.2020 | 10:07

65 новых случаев коронавируса подтверждено за минувшие сутки. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

58 случаев (89%) приходятся на Пензу. 3 пациента проживают в Лунинском районе, по 1 - в Пензенском, Иссинском, Малосердобинском и Колышлейском.

Детей среди заболевших нет.

За время, прошедшее с момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции, в общей сложности количество заболевших составило 7 994. Выздоровел 7 521 человек, 107 скончались.

На текущей неделе наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания. Так, 24 августа новых пациентов было 50, 25-го - 54, 26-го - 59, 27-го - 62, 28-го - 66.