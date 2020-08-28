Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:38
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Общество

В Пензенской области увеличат количество специалистов по опеке

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В пятницу, 28 августа, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли решение о введении дополнительных ставок специалистов по опеке и попечительству детей.

С 1 октября 3 штатных единицы будут введены в Пензе, по 1 - в Каменском и Пензенском районах. В 2021 году будет введено еще 12 штатных единиц в 7 муниципалитетах.

Законопроект представил министр образования региона Александр Воронков. Он отметил, что на его реализацию потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: чуть более 836 тыс. руб. в 2020 году, еще 20 млн - в 2021-м.

За данное предложение проголосовали все 30 депутатов, которые присутствовали на сессии.

Минобрнауки России рекомендует устанавливать численность специалистов по охране детства из расчета 1 штатная единица не более чем на 2 тысячи детей в городе и 1,5 тысячи - в сельской местности.

Так, в Самарской области, в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике 1 специалист обслуживает 1,5 тысячи детей, в Саратовской области - 2 тысячи, в Ульяновской области - 2,5 тысячи, в Нижегородской области, Мордовии и Башкортостане - 3 тысячи детей. B остальных регионах России на 1 специалиста по опеке приходится от 2 до 5 тысяч детей.

Пензенская область - единственный регион, где на 1 специалиста по опеке и попечительству приходится 10 тысяч детей.

Теперь ситуация должна измениться. С IV квартала норма численности этих служащих будет рассчитываться по другой методике. А с 1 января 2021 года на 1 главного специалиста в городе должно приходиться 8 тысяч детей, в сельской местности - 3 тысячи.

Вопрос о расширении штата специалистов по опеке и попечительству неоднократно обсуждался на разных уровнях. Так, в марте 2020 года его поднял перед депутатами гордумы начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев. С его точки зрения, для нормальной работы требуется двукратное увеличение количества специалистов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Детей отымать будут, как на западе?

Гость||

Это для чего? Видно растет число неблагополучных. Спивается Пенза.

Имя: Гость
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