«ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с двумя организациями

28.08.2020 | 15:58

С 1 октября ООО «ТНС энерго Пенза» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения с ООО «УК «Твой Дом» и ООО «УК «Твой Дом - Новые сады» в связи с неисполнением управляющими компаниями обязательств по оплате потребленной электрической энергии.

Расторжение договоров коснется многоквартирных домов, расположенных в Пензе на улицах Плеханова, 14, Долгорукова, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 (ООО «УК «Твой Дом»), а также на Одесской, 2Б, 2в, и на проспекте Победы, 97Б (ООО «УК «Твой Дом - Новые сады»).

Жители этих домов будут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза». Соответственно, оплата индивидуального потребления ресурса должна производиться в адрес энергосбытовой компании. Плату за энергию на содержание общего имущества необходимо по-прежнему вносить в адрес управляющей компании.

Данные меры нацелены на обеспечение прозрачности и целевого использование средств, уплаченных жителями за потребленную электроэнергию.

Подобный порядок расторжения предусмотрен законодательством. Согласно Жилищному кодексу РФ, энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячные величины обязательств по оплате ресурса.

Передачу показаний, оплату счетов и получение консультаций новые клиенты могут осуществлять при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета» на сайте. Передача показаний осуществляется на одноименной вкладке сервиса;

- мобильного приложения «ТНС энерго» для мобильных устройств с операционными системами iOS и Android.

Также доступно подключение электронной квитанции - сервиса доставки счетов за энергоснабжение на электронную почту.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.