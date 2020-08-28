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Общество

Коронавирус: заразившихся выявили в Пензе и 3 районах области

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В пятницу, 28 августа, в региональном оперативном штабе подтвердили 66 новых случаев коронавирусной инфекции.

В областном центре за сутки прибавилось 57 инфицированных, в Пензенском районе - 5, в Бессоновском - 3, в Шемышейском - 1.

Всего с начала эпидемии в области подтвердили 7 929 случаев диагноза «коронавирусная инфекция». 7 476 пациентов выздоровело, 106 скончалось.

Под наблюдением специалистов в настоящее время находится 3 399 человек, снято с него 28 055.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 63 052 человека (всего сделали 65 574 исследования), в лабораториях лечебной сети - 171 043 (всего 181 684 исследований). За сутки обследовали 2 071 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В областном центре за сутки прибавилось 57 инфицированных
А власти города Пенза устраивают м ассовые скопления людей в день города.

Гость||

А ты и не понял почему?

Гость||

Отлично! Брянскую и Калужскую области обгоним в ближайшее время, а там и огромную Самарскую опередим.

Всем ковидодиссидентам и ковидоидиотам привет - вы добились своего.

Гость||

И как и где они этот вирус подхватывают?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.08.2020 12:35|

И как и где они этот вирус подхватывают?

обнимаются и цалуются

Имя: Гость
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