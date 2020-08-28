Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:37
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Общество

Число случаев коронавируса в Пензенской области приблизилось к 8 000

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В пятницу, 28 августа, в московском оперативном штабе сообщили о 66 новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Общее число заразившихся в регионе составило 7 929.

27 августа в области прибавилось 62 пациента, 26-го - 59, 25-го - 54.

С начала эпидемии выздоровело 7 476 человек. 106 пациентов (45 мужчин и 61 женщина) скончались.

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Пензенцам рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты в помещениях и общественном транспорте. Пенсионерам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, советуют оставаться на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это еще сентябрь не наступил, а уже корона вжаривает!

Гость||

Понесло-о-сь!

Гость||

Гость писал(a):

Это еще сентябрь не наступил, а уже корона вжаривает!
Хватит глупить. Медицинская травля пожилых с хроническими заболеваниями - продолжается. Ну не хотят медики, чтобы их лишили надбавок. Кстати, и педагогам к сентябрю обещают по 5 тыщ, чтобы рты не разевали, а поддерживали политику партии и правительства. Покупают бюджетных, а вам лапшу на уши ковидную.

Гость||

20 сентября близко.

Гость||

Гость писал(a):

Покупают бюджетных, а вам лапшу на уши ковидную.
Чем-то кроме фантазии это подтверждается? Один персонаж тут утверждал, что виноват искусственный интеллект.

Гость||

Гость писал(a):

20 сентября близко.
Минобразования всех регионов разосланы директивы о готовности перехода на дистанционную систему обучения в сентябре. Заодно снова закроют больницы и поликлиники для обслуживания больных. Вот так и возобновят новую ковид-истерию. Правильно говорят некоторые СМИ, это мировая война.

Гость||

Гость писал(a):

20 сентября близко.
а что там 20-сентября?

Гость||

Гость писал(a):

Это еще сентябрь не наступил, а уже корона вжаривает!
запуганный, вирус никуда не денется, какое-то количество будет выявляться всегда, теперь с этим жить. А вирус не опасен для абсолютного большинства. Хотите на "самоизоляцию"? Можете самоизолироваться за свой счет. А умные люди уже поняли, что все, что делалось с барановирусом - цирк и бред.

Гость||

Гость писал(a):

А вирус не опасен для абсолютного большинства.
С чего вы решили?

Гость||

Оптимистов - в ким санитарами

Гость||

Гость писал(a):

Оптимистов - в ким санитарами
без проблем

Гость||

Гость писал(a):

А вирус не опасен для абсолютного большинства.
Бред. Вирус не заразил абсолютное большинство. Но для заразившихся он опасен. Смертность 1.3% в Пензе и 3.4% в среднем по миру.

Гость||

Гость писал(a):

Но для заразившихся он опасен.
он опасен для небольшого количества людей с определенным багажом хронических заболеваний, как правильно написали, приблизительно 1,3 % от числа заболевших

Гость||

Гость писал(a):

как правильно написали, приблизительно 1,3 % от числа заболевших
Нет. 1.3% процента вирус убил. + оставил осложнения еще у некоторого процента людей.

Гость||

Да даже 1,3% если. Это же чудовищно много. Если все население страны рано или поздно переболеет, то это 2 млн умерших.

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Имя: Гость
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