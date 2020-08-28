Число случаев коронавируса в Пензенской области приблизилось к 8 000

28.08.2020 | 10:32

В пятницу, 28 августа, в московском оперативном штабе сообщили о 66 новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Общее число заразившихся в регионе составило 7 929.

27 августа в области прибавилось 62 пациента, 26-го - 59, 25-го - 54.

С начала эпидемии выздоровело 7 476 человек. 106 пациентов (45 мужчин и 61 женщина) скончались.

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Пензенцам рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты в помещениях и общественном транспорте. Пенсионерам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, советуют оставаться на самоизоляции.