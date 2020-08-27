В Заречном на Дне города выступит «Хор Турецкого»

27.08.2020 | 14:05

12 сентября в Заречном пройдет День города. Основные события этого праздника осветил портал «Заречье сегодня».

Колонны пройдут шествием от перекрестка улицы Ленина с проспектом 30-летия Победы в сторону парка имени Лермонтова, где будут организованы основные мероприятия. Одним из самых ярких обещает стать традиционный фестиваль садов и цветов с ярмаркой растений.

В зоне отдыха «Солнечная» разместятся кварталы детства и творчества, многочисленные фотозоны и развлекательные площадки. Там пройдут музыкальные мероприятия и выставка фотографий «Сушка». Эксклюзивные игрушки из войлока, плюша и глины привезут гости из Ульяновска, Саратова и Абашева.

Одним из ключевых моментов праздника станет открытие нового загса в реконструированном здании бывшего музея-салона классической культуры. Молодоженов будут чествовать народными величальными песнями. На торжественную регистрацию уже подано 12 заявлений.

Вечером на стадионе состоится праздничный концерт. После городских коллективов для зареченцев выступит всемирно известный «Хор Турецкого».

Праздник в Заречном завершится фейерверком.

В Пензе День города будут отмечать три дня - 4, 5 и 6 сентября. Главным мероприятием празднования станет открытие обновленного фонтана. Оно состоится в 20:30 5 сентября. В 21:00 на сцену выйдет специальный гость - группа Burito, солистом которой является бывший участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев.