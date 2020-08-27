В Пензе родителей торопят подать документы на выплаты детям

27.08.2020 | 19:24

Время истекает - осталось чуть больше месяца, чтобы успеть подать заявление на дополнительные выплаты на детей. Юным гражданам в возрасте до 3 лет положено по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года. Семьи с детьми от 3 до 16 лет могут рассчитывать на разовое получение 10 тысяч.

«Новое разъяснение Минтруда указывает на то, что те дети, которым исполняется 3 года в июле, августе и сентябре, тоже имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей, несмотря на то что они уже воспользовались своим правом и получили в мае, апреле и июне по 5 000», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Подавляющее большинство родителей уже получили эти деньги. Однако по-прежнему остаются и такие, кто о них не знал по тем или иным причинам. Поэтому им нужно поторопиться.

«Достаточно в своем «Личном кабинете» на портале госуслуг зайти и оформить заявление, в этом случае должна быть подтвержденная учетная запись. Кроме того, такое заявление можно написать в МФЦ либо в клиентской службе пенсионного фонда по предварительной записи», - сообщила Екатерина Иванова.

Все телефонные номера есть на сайте регионального отделения пенсионного фонда. Нужно помнить: расчетный счет, который нужно указать в заявлении, должен принадлежать человеку, подающему заявку, и это не номер пластиковой карты, написанный на ее лицевой стороне, а именно банковский счет.

Все, кто не успеет отправить документы на получение единовременных выплат на своих детей до 30 сентября включительно, автоматически будут лишены этого права.