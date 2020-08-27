Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|14:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области за неделю от укусов клещей пострадало почти 70 человек

Печать

В четверг, 27 августа, пензенское управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о количестве пострадавших от укусов клещей за неделю.

С 21-го по 26-е число опасные членистоногие атаковали 66 жителей области, в их числе 27 детей в возрасте до 14 лет. Всем пострадавшим оказали стандартную медицинскую помощь.

Всего с начала сезона активности клещей, который в 2020 году начался в марте, с их укусами к специалистам обратилось 1 771 человек. 570 из них - несовершеннолетние.

За минувшую неделю в лабораториях на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза проверили 33 кровососа (всего 1 697), в 13 случаях (20%) результаты были положительными.

«Ведомством организована работа с населением. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

не пора укусы клещей приравнять к пандемии?

обязать всех носить противоклещевые костюмы, особенно в помещениях!

Гость||

39%

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте