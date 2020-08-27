В области за неделю от укусов клещей пострадало почти 70 человек

27.08.2020 | 12:41

В четверг, 27 августа, пензенское управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о количестве пострадавших от укусов клещей за неделю.

С 21-го по 26-е число опасные членистоногие атаковали 66 жителей области, в их числе 27 детей в возрасте до 14 лет. Всем пострадавшим оказали стандартную медицинскую помощь.

Всего с начала сезона активности клещей, который в 2020 году начался в марте, с их укусами к специалистам обратилось 1 771 человек. 570 из них - несовершеннолетние.

За минувшую неделю в лабораториях на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза проверили 33 кровососа (всего 1 697), в 13 случаях (20%) результаты были положительными.

«Ведомством организована работа с населением. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.