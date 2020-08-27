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Общество

Почти 7 500 пензенцев выздоровели после коронавирусной инфекции

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Коронавирусная инфекция вызвала еще одну смерть в Пензенской области. В четверг, 27 августа, появилась информация, что из жизни ушел 61-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1959 года рождения. Сопутствующие: атеросклероз аорты, церебральных, почечных, подвздошных, бедренных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, диабетическая нефропатия, хронический атрофический гастрит, ожирение I степени», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Мужчина - 106-я жертва COVID-19 в Пензенской области.

Из больниц за текущие сутки выписали 59 человек. Всего выздоровело 7 476.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 7 863 случаев заражения. 62 диагноза подтвердили за последние сутки. Ежедневный прирост увеличивается: 26 августа сообщалось о 59 новых случаях, 25-го - 54, 24-го - 50, 23-го - 48.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А точно один?

Гость||

Гость писал(a):

А точно один?
А почему такой вопрос?

Гость||

Зачем вообще про это пишут? Сколько можно зомбировать на этом людей? Может что важнее есть? Сколько хлеба убрали, может что изобрели и т д., И.т.п.

Имя: Гость
Комментарий:

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