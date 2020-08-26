В Пензе пешеходные переходы у школ приподнимут над дорогой

26.08.2020 | 12:13

В Пензе у школ сделают приподнятые пешеходные переходы. Пока новшество появится у четырех городских учреждений.

Нерегулируемые пешеходные переходы совместили с искусственными неровностями в районе школ № 9 на улице Фадеева и № 41 на Колхозной, а также лицея № 55 на Западной Поляне.

«Также запланировано проведение указанных работ на улице Насосной, в районе школы № 47. Завершить их планируется до 15 сентября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Приподнятые над проезжей части зебры специалисты также обустроили от дома № 174а на Сухумской улице до дома № 182 на Терновского.

В мэрии добавили, что аналогичные пешеходные переходы появятся и в других местах города.

Ранее стало известно, что выполняющую функции «лежачего полицейского» зебру сделали на пересечении проспектов Мира и 30-летия Победы в Заречном. К обустройству перехода, приподнятого над проезжей частью, приступили в конце июня.