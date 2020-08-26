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Общество

В Пензе пешеходные переходы у школ приподнимут над дорогой

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В Пензе у школ сделают приподнятые пешеходные переходы. Пока новшество появится у четырех городских учреждений.

Нерегулируемые пешеходные переходы совместили с искусственными неровностями в районе школ № 9 на улице Фадеева и № 41 на Колхозной, а также лицея № 55 на Западной Поляне.

«Также запланировано проведение указанных работ на улице Насосной, в районе школы № 47. Завершить их планируется до 15 сентября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Приподнятые над проезжей части зебры специалисты также обустроили от дома № 174а на Сухумской улице до дома № 182 на Терновского.

В мэрии добавили, что аналогичные пешеходные переходы появятся и в других местах города.

Ранее стало известно, что выполняющую функции «лежачего полицейского» зебру сделали на пересечении проспектов Мира и 30-летия Победы в Заречном. К обустройству перехода, приподнятого над проезжей частью, приступили в конце июня.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

На сколько метров поднимут7

Гость||

Гость писал(a):

На сколько метров поднимут7
на 2.

Гость||

Запретить там проезд да и все. А чтобы запрет никто не нарушал - положить бетонные блоки.

Гость||

Гость писал(a):

Запретить там проезд да и все. А чтобы запрет никто не нарушал - положить бетонные блоки.
сварщик, когда ты заткнешься?

Гость||

Я там с соседних кустах на Колхозной один раз чуть не забеременела.

Гость||

Вжжжж, сказала пила

Гость||

Когда сделают переход на Коннозаводской??

Гость||

Ещё бы зимой кто-нибудь такие переходы расчищал от снега и льда и подкрашивал, чтобы было зебру было хорошо видно, так же как и летом...

Гость||

Побольше надо таких переходов

Гость||

Гость писал(a):

Когда сделают переход на Коннозаводской??
У вас там чего, кони и заводы?

Гость||

Гость писал(a):

Когда сделают переход на Коннозаводской??
У вас там чего, кони и заводы?

Имя: Гость
Комментарий:

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