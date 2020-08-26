Министр А. Воронков: К 1 Сентября все педагоги получат по 5 тысяч рублей

26.08.2020 | 18:12

Классные руководители будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей вне зависимости от количества детей в классе. Региональные выплаты будут сохранены.

Об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков на своей странице в Instagram, подводя итоги горячей линии с жителями области.

Общение на тему начала нового учебного года состоялось в среду, 26 августа. Министр обстоятельно ответил на вопросы о группах продленного дня, мерах безопасности, выплатах педагогам и другие.

Но это еще не все. Как выяснилось, всех педагогов ждет сюрприз ко Дню знаний.

«К 1 Сентября все педагогические работники по решению губернатора получат выплату в размере 5 тыс. рублей - и в школах, и в детских садах, и в колледжах. Но только работающие по основному месту работы на 25 августа», - написал министр в своем посте.