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Общество

Министр А. Воронков: К 1 Сентября все педагоги получат по 5 тысяч рублей

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Классные руководители будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей вне зависимости от количества детей в классе. Региональные выплаты будут сохранены.

Об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков на своей странице в Instagram, подводя итоги горячей линии с жителями области.

Общение на тему начала нового учебного года состоялось в среду, 26 августа. Министр обстоятельно ответил на вопросы о группах продленного дня, мерах безопасности, выплатах педагогам и другие.

Но это еще не все. Как выяснилось, всех педагогов ждет сюрприз ко Дню знаний.

«К 1 Сентября все педагогические работники по решению губернатора получат выплату в размере 5 тыс. рублей - и в школах, и в детских садах, и в колледжах. Но только работающие по основному месту работы на 25 августа», - написал министр в своем посте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com
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Гость||

Педагогов будут допускать к работе без прививок от коронавируса,после начала вакцинации?

Дети - будущее страны.

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