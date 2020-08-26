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Общество

К решению конфликта из-за дороги в Ахунах привлекли чиновников

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Между жителями микрорайона Ахуны в Пензе возник конфликт. Собственник земельного участка на улице Мичурина, по которому дети и взрослые ходят в школу № 19, объявил о намерении перекрыть привычный для них путь.

Чтобы разрешить спор, горожане привлекли чиновников. На место выехали мэр Пензы Андрей Лузгин, его заместители Магомед Агамагомедов и Олег Денисов, а также глава Железнодорожного района Юрий Щеглов.

«С одной стороны, собственник распоряжается земельным участком на законных основаниях, с другой - у нас есть необходимость сохранить этот путь. Поэтому сегодня мы встречались с владельцем участка, ограничивать проход он не будет», - успокоил людей Лузгин.

Магомед Агамагомедов пояснил, что в дальнейшем участок разделят и на ту часть, которой пользуются жители, наложат сервитут.

В пресс-службе мэрии рассказали, что гражданин приобрел спорный участок из муниципальной собственности в 2007 году. Спустя несколько лет рядом, на Ягодной улице, началось строительство школы. В 2013-м ее ввели в эксплуатацию. Местные жители начали прокладывать к учреждению удобные пути, и один из них пролег по чужой земле.

По мнению граждан, участок мог быть приобретен неправомерно. Чтобы проверить эту версию, Лузгин поручил подготовить обращения в прокуратуру и судебные органы. Кроме того, он напомнил, что в настоящее время территория входит в курортную зону - строительство здесь запрещено.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

В 2007 бумажки невнятные на землю подписали те, кого сейчас в тюрьму посадили. А нынешние с местных хотят 3,2 миллиона рублей стрясти за дорогу , выкупайте,лохи, в складчину

Гость||

Депутат Виктор Хомец пригнал чиновников на схватку с народом,а в статье его фамилия не значится.Пензаинформ что же вы так предвзято то ?

Имя: Гость
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