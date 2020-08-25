Юных пензенцев ждут в футбольной школе «Спартак Юниор»

25.08.2020 | 10:00

Самый титулованный клуб России ФК «Спартак-Москва» готовит смену по всей стране. Этому способствует масштабная программа подготовки юных футболистов под брендом «Футбольная школа «Спартак Юниор», запущенная в 2019 году. В перспективе к 2023-му планируется открыть до 450 футбольных школ «Спартак Юниор» не только в России, но и в странах СНГ и охватить занятиями футболом порядка 50 тысяч детей.

Вошла в программу и Пенза. Готовится к официальному открытию футбольная школа «Спартак Юниор», и формирование групп идет уже сейчас: родители мальчиков и девочек от 6 до 14 лет могут привести детей на просмотры.

Начать заниматься футболом в школе легендарного клуба могут даже маленькие пензенцы детсадовского возраста. Для этого открыт набор в подготовительную группу детей от 4 лет.

«Занятия в нашей школе обеспечивают спортивную подготовку мальчиков и девочек любого возраста и с любыми физическими возможностями. За счет проведения профессиональных тренировок у ребенка повышается уверенность в себе, возникает желание участвовать в игре, совершенствовать свои навыки, развиваться и достигать новых высот, общаться и дружить», - говорит руководитель ФШ «Спартак Юниор» в Пензе Вячеслав Кривошеин.

Методика тренировок, разработанная совместно со специалистами Академии футбольного клуба «Спартак-Москва», учитывает возрастные особенности детей и обеспечивает не только физическое, но и психологическое развитие. Юные футболисты учатся добиваться спортивных и личностных побед, действовать в команде, у них развивается навык преодоления трудностей. Главной целью является воспитание не просто ярких футболистов, а полноценных личностей.

Регулярно в школах «Спартак Юниор» проводятся региональные и национальные детские турниры. Все юные игроки будут находиться под постоянным мониторингом клуба и квалифицированных тренеров, а самые способные и талантливые получат возможность присоединиться к Академии «Спартак». Все ученики школы «Спартак Юниор» имеют приоритетное право прохождения просмотра в Академии «Спартак» в своей возрастной группе.

«Обучаясь футболу, дети учатся переносить разочарование, контролировать эмоции, преодолевать застенчивость, уважать дисциплину, правила. Занятия спортом улучшают память, внимание и самоконтроль, а это очень важно для общего образования», - подчеркивает Вячеслав Кривошеин.

Для удобства и более эффективного взаимодействия со школой все родители учеников получают доступ в личный кабинет родителя, в котором они могут узнать расписание занятий, посмотреть домашнее задание, ознакомиться с обучающими материалами по детской физиологии, питанию, психологии и педагогике. Их изучение позволит родителям повышать уровень своих знаний и оказывать необходимую поддержку своему ребенку. Кроме того, родители могут оценить работу тренера и задать ему вопросы, а также оставить свои пожелания для руководителя школы и оформить спортивную страховку.

Более 80% воспитанников Академии «Спартак» становятся профессиональными футболистами. Наиболее известные спартаковские воспитанники - Федор Черенков, Егор Титов, Дмитрий Торбинский, Артем Дзюба.

Записаться на просмотр и бесплатное пробное занятие можно на официальном сайте penza.fsspartak.com или написав сообщение в группе vk.com/fsspartakpenza, а также по телефонам 8 (937) 411-00-90, 8 (800) 301-02-93 (круглосуточный кол-центр).