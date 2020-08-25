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Общество

Нарушениями в содержании дома на ул. Титова в Пензе занялись прокуроры

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В Пензе прокуратура проверила информацию о неудовлетворительном состоянии территории у дома № 12 на ул. Титова, опубликованную на портале PenzaInform.ru 22 июля.

Жители жаловались на захламленность двора и наличие нетрезвых компаний, после которых остаются груды мусора и пустых бутылок. По словам жильцов, управляющая компания не выполняет свои обязанности не только во дворе, но и внутри дома: подъезды никто не убирает.

Сотрудники прокуратуры установили, что ЖЭМУП № 7, обслуживающее дом, не содержит его в надлежащем состоянии. Во дворе проверяющие увидели некошеную траву и поваленные деревья, на фасаде и цоколе здания - отслоившиеся краску и штукатурку, в подъездах - поврежденные деревянные и металлические элементы. На некоторых лестничных клетках отсутствовало двойное остекление окон.

Директору ЖЭМУП № 7 внесено представление, инициировано возбуждение административного дела о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов.

«В настоящее время обслуживающей организацией приняты меры к уборке придомовой территории и ликвидации иных недостатков. Устранение нарушений поставлено на контроль», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вмешательство Прокуратуры Пензенской области говорит о бездействии Госжилстройтехинспекции во главе с госпожой Левченко. Для чего нужна такая инспекция?

Гость||

Не забудьте господа ещё заглянуть в подвал!

Гость||

Ах, дома по ул. Титова )) "Дома"!?? Их уже пора бы было снести, лет 10 15 назад...

Имя: Гость
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