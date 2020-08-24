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Общество

В пензенские медучреждения придут работать более 170 специалистов

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В сентябре 2020 года в медучреждения Пензенской области придут работать более 170 молодых специалистов.

За семь месяцев текущего года в областные больницы уже трудоустроился 61 врач.

В настоящее время в районных медицинских учреждениях не хватает кадров. Жалобы на это поступают губернатору Ивану Белозерцеву от местных жителей.

«Надо пофамильно проработать возникающие вопросы по каждому врачу, по каждой медицинской сестре, чтобы их пришло больше. Необходимо бороться за каждого медработника», - процитировала главу региона пресс-служба правительства области.

Также в села и населенные пункты из Пензы и райцентров будут направлять бригады врачей и диагностическое оборудование.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

придут работать более 170 молодых специалистов
То есть выпускников. Настоящими специалистами станут не все и не сразу.

Гость||

Лет через 10 наберутся достойного опыта. Самые умные потом уйдут в платную, часть нервы не выдержат. 20% середнячков возможно останется.

Гость||

только не надо этих специалистов после Пензенского меда-Политеха.ха=ха=ха

Гость||

По уровню подготовки даже до фельдшеров советского уровня не дотягивают.

Гость||

С дипломами за взятки? Надеюсь,что хоть один из десяти учил, а не на зачёт и экзамены «скидывался»

Гость||

Ну а где же другое взять?! Будем кушать, что дают или за кордон!

Гость||

Это вряд ли

Гость||

Гость писал(a):

По уровню подготовки даже до фельдшеров советского уровня не дотягивают.
Ты на себя смотрел со стороны ГПТУшник?

Гость||

За такую зарплату мало кто придет.

Гость||

Гость писал(a):

По уровню подготовки даже до фельдшеров советского уровня не дотягивают.
Ты сам до какого уровня дотягиваешь чтоб других осуждать?

Гость||

Очередное бла бла бла

Гость||

Специалисты типа окей гугл? В больницы страшно ходить стало.

Гость||

ГПТУшник ? Пришлось искать что за зверь,. Только сам такое окончив это вспомнишь.уровень быдла с бумажкой, теперь понятна агрессия

Гость||

Эти спЭцЭалисты будут смотреть по телефону в интернете какие лекарства выписывать

Гость||

Эти специалисты диагнозы по гуглу ставят

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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