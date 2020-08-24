В пензенские медучреждения придут работать более 170 специалистов

24.08.2020 | 14:46

В сентябре 2020 года в медучреждения Пензенской области придут работать более 170 молодых специалистов.

За семь месяцев текущего года в областные больницы уже трудоустроился 61 врач.

В настоящее время в районных медицинских учреждениях не хватает кадров. Жалобы на это поступают губернатору Ивану Белозерцеву от местных жителей.

«Надо пофамильно проработать возникающие вопросы по каждому врачу, по каждой медицинской сестре, чтобы их пришло больше. Необходимо бороться за каждого медработника», - процитировала главу региона пресс-служба правительства области.

Также в села и населенные пункты из Пензы и райцентров будут направлять бригады врачей и диагностическое оборудование.