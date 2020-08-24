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Общество

В Пензе суд признал автомобиль без номеров бесхозяйным транспортом

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Ленинский районный суд Пензы вынес решение, касающееся брошенного автомобиля. Заявление еще 2 марта подало управление муниципального имущества города на основании обращения жителя областного центра.

На машине, стоявшей на одной из улиц в Железнодорожном районе города, не имелось государственных номеров, у нее были спущены колеса и разбито лобовое стекло.

Районная администрация в попытке найти хозяина прикрепила к транспортному средству уведомление. Кроме того, в муниципальной газете «Пенза» публиковалось объявление о брошенном автомобиле. Однако его владелец так и не нашелся.

Служители Фемиды сочли, что автомобиль имеет признаки брошенной движимой вещи, от права собственности на которую собственник отказался и не обеспечил ее надлежащее хранение, эксплуатацию и содержание.

В итоге суд назвал бесхозяйным транспортное средство, находящееся в Железнодорожном районе Пензы, и признал право собственности на него управления муниципального имущества.

«Заочное решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время срок для его обжалования не истек», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В апреле 2019 года власти Пензы озаботились очисткой городских улиц от брошенных автомобилей и выпустили соответствующее постановление. Признаками бесхозяйности считаются разукомплектованность, отсутствие узлов и агрегатов, а также скопление мусора вокруг транспортного средства.

После обнаружения подобной машины комиссия составляет акт, а затем начинается розыск владельца. Если он ничего не дает, автохлам отправляют на штрафстоянку. По истечении определенного времени управление муниципального имущества подает в суд иск с требованием признать машину бесхозяйной.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Служители Фемиды сочли, что автомобиль имеет признаки брошенной движимой вещи, от права собственности на которую собственник отказался и не обеспечил ее надлежащее хранение, эксплуатацию и содержание.
Зайдите в любой пензенский двор. Большинство автомобилистов не обеспечивают надлежащее хранение своей машины.

Гость||

Гость писал(a):

Зайдите в любой пензенский двор. Большинство автомобилистов не обеспечивают надлежащее
И что?

Гость||

Гость писал(a):

И что?
Что сказать то хотел?

Имя: Гость
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