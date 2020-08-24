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Общество

В Пензе начал работу по обычному графику бассейн в ДС «Олимпийский»

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Большой бассейн дворца спорта «Олимпийский» начинает свою работу в обычном режиме.

С 24 марта спортивные объекты, в том числе бассейны, были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

10 июля в постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности был внесен ряд изменений. В частности, разрешили эксплуатацию бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Однако бассейн во дворце спорта «Олимпийский» на улице Антонова, 39, открылся для работы по обычному графику лишь с понедельника, 24 августа. Он будет функционировать с 7:00 до 22:00.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в помещениях ДС «Олимпийский» (за исключением времени занятий) действует масочный режим», - напомнили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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