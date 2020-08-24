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Общество

«ТНС энерго» напомнило о способах и сроках передачи показаний счетчиков

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ООО «ТНС энерго Пенза» проинформировало клиентов о способах и сроках передачи показаний приборов учета электроэнергии.

Энергосбытовая компания напомнила, что в соответствии с законодательством для расчета платы за электроэнергию возможно использование только данных, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. Поэтому потребителям необходимо передавать показания в срок до 25-го числа включительно. Показания, переданные позднее, могут быть не приняты к расчету.

Наиболее комфортную и безопасную передачу показаний обеспечивают дистанционные сервисы гарантирующего поставщика электроэнергии:

- Официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru. Показания можно передать без регистрации, на главной странице ресурса необходимо ввести номер лицевого счета, далее указать новые значения прибора учета.

- «Личный кабинет» на сайте. Передача показаний осуществляется на одноименной вкладке сервиса.

- Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств с операционными системами iOS и Android.

- Голосовой помощник «Алиса» от Яндекс. Для передачи показаний нужно произнести команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»!» и следовать подсказкам помощника.

- Единый контактный центр по номеру 8 (8412) 98-78-48. При звонке на данный телефон не нужно ожидать соединения с оператором. Потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и озвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

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