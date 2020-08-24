Для пензенцев запустят горячую линию по вопросам о новом учебном годе

Для жителей Пензенской области организовали горячую телефонную линию по вопросам, касающимся организации учебного процесса.
Действовать она будет в среду, 26 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, звонки принимаются с 10:00 до 14:00 по номеру 8(8412)-56-27-66.
Ранее стало известно, что новый учебный год в образовательных учреждениях области начнется 1 сентября в очной форме. В День знаний в школах пройдут торжественные мероприятия, формат которых определит администрация учреждения.
Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах находятся под запретом. В образовательных учреждениях организуют утренние фильтры, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, будут регулярно проветривать и дезинфицировать помещения. Всю деятельность, подразумевающую присутствие учащихся из разных классов, в том числе дополнительные занятия и кружки, отменят.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
В День знаний в школах пройдут торжественные мероприятия, формат которых определит администрация учреждения.
Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах находятся под запретом.
Где логика?мероприятия под запретом,а мероприятия в честь дня знаний в Пензе пройдут )))))