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Общество

Для пензенцев запустят горячую линию по вопросам о новом учебном годе

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Для жителей Пензенской области организовали горячую телефонную линию по вопросам, касающимся организации учебного процесса.

Действовать она будет в среду, 26 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, звонки принимаются с 10:00 до 14:00 по номеру 8(8412)-56-27-66.

Ранее стало известно, что новый учебный год в образовательных учреждениях области начнется 1 сентября в очной форме. В День знаний в школах пройдут торжественные мероприятия, формат которых определит администрация учреждения.

Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах находятся под запретом. В образовательных учреждениях организуют утренние фильтры, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, будут регулярно проветривать и дезинфицировать помещения. Всю деятельность, подразумевающую присутствие учащихся из разных классов, в том числе дополнительные занятия и кружки, отменят.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В День знаний в школах пройдут торжественные мероприятия, формат которых определит администрация учреждения.

Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах находятся под запретом.

Где логика?мероприятия под запретом,а мероприятия в честь дня знаний в Пензе пройдут )))))

Гость||

Кому нужны эти сборища? Слушать всякие чины и падать в обморок на жаре, как было не один раз

Гость||

Как вариант - в классах включат гимн России, а к первоклашкам и 11-классникам придут чиновники и проведут идеологическую накачку. Ну и позвенят, кто чем сможет))Чем не торжественные мероприятия?

Гость||

Ну и правильно, жизнь сама отметает все ненужное. По часу, а то и больше дети изнывали на этой линейке, хорошо в жару, а в основном уже и холодно было. Надоела одна показуха для галочки!

Имя: Гость
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