Для пензенцев запустят горячую линию по вопросам о новом учебном годе

24.08.2020 | 11:39

Для жителей Пензенской области организовали горячую телефонную линию по вопросам, касающимся организации учебного процесса.

Действовать она будет в среду, 26 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, звонки принимаются с 10:00 до 14:00 по номеру 8(8412)-56-27-66.

Ранее стало известно, что новый учебный год в образовательных учреждениях области начнется 1 сентября в очной форме. В День знаний в школах пройдут торжественные мероприятия, формат которых определит администрация учреждения.

Согласно новым требованиям Роспотребнадзора, до 1 января 2021 года все массовые мероприятия в школах находятся под запретом. В образовательных учреждениях организуют утренние фильтры, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, будут регулярно проветривать и дезинфицировать помещения. Всю деятельность, подразумевающую присутствие учащихся из разных классов, в том числе дополнительные занятия и кружки, отменят.