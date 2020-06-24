В правительстве обсудили судьбу возвращенных из Ирака и Сирии детей

24.06.2020 | 13:22

Во вторник, 23 июня, на заседании антитеррористической комиссии в правительстве области обсуждалась судьба детей, эвакуированных в Пензенскую область из Сирии и Ирака.

В декабре 2017 года сообщалось, что в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада есть россиянки с детьми, в том числе жительницы Пензенской области.

С августа 2018 года уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ совместно с МИД России началась подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака детей этих женщин. Работа не афишировалась, так как любой неосторожный шаг мог повредить делу.

30 декабря 2018 года спецрейс из Багдада доставил в Россию 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Один из них был из Пензенской области.

В ноябре 2019-го еще четверо возвращенных из Ирака детей прибыли под опеку бабушки. Ее дочь переехала к мужу-иракцу в возрасте 27 лет с одним ребенком, а в 2019-м у нее было уже пятеро малышей. В Россию привезли только четверых, поскольку еще одного найти не удалось, а их мать находилась в заключении.

Всего в 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии прибыло 6 детей. Они живут у родственников в Городищенском и Сосновоборском районах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании в правительстве особое внимание было обращено на то, что опекунские деньги должны направляться именно на реабилитацию детей, которые жили в экстремальных условиях и теперь нуждаются в восстановлении и психологической помощи.

Младшие дети посещают детский сад, старшие готовятся к школе, у них нет проблем в общении со сверстниками. Однако есть вероятность, что им потребуются дополнительные занятия русским языком.

Контролировать условия проживания и воспитания вернувшихся с Ближнего Востока детей должны главы районных администраций.