В Пензенской области число пациентов с коронавирусом превысило 4,5 тысячи

Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 72 новых случаях выявления коронавирусной инфекции. Среди заболевших - четырехлетний ребенок.
Таким образом, по состоянию на среду, 24 июня, в Пензенской области зарегистрировано 4 523 заболевших, среди которых - 237 несовершеннолетних.
На эту дату насчитывается 4 077 излечившихся от новой коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерло 36 человек: 19 мужчин и 17 женщин. О последнем летальном исходе стало известно 23 июня - коронавирус, осложненный пневмонией, унес жизнь мужчины 1949 года рождения.
С начала эпидемии в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области проведено 44 537 исследований, обследовано 43 409 человек.
В лабораториях лечебных учреждений обследовано 85 859 человек, проведено 92 628 тестов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.