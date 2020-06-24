В Пензенской области 4 100 человек излечились от коронавируса

24.06.2020 | 19:32

Еще два десятка человек в Пензенской области излечились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в среду, 24 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 23 человека. Итого выздоровевших - 4 100», - уточнила она.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 4 523 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 72 пациентам. При этом в последнюю неделю наметилась тенденция к снижению прироста новых случаев.

Умерли от коронавируса за все время пандемии 37 человек. О последней жертве - женщине 1962 года рождения - также стало известно 24 июня.