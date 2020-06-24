В Пензенской области 4 100 человек излечились от коронавируса

Еще два десятка человек в Пензенской области излечились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в среду, 24 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Выписаны сегодня 23 человека. Итого выздоровевших - 4 100», - уточнила она.
По последним данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 4 523 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 72 пациентам. При этом в последнюю неделю наметилась тенденция к снижению прироста новых случаев.
Умерли от коронавируса за все время пандемии 37 человек. О последней жертве - женщине 1962 года рождения - также стало известно 24 июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Пациенты среднего возраста (40—50 лет), которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Такими выводами поделились специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. После выздоровления переболевшие COVID-19 продолжали страдать от слабости и хронической усталости несмотря на то, что не имели сопутствующих болезней.
Также ученые установили, что заражение коронавирусом несет повышенный риск в будущем развиться болезни Альцгеймера. В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. А 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. У 10% переболевших британцев при выписке выявляли острое поражение сердца. По статистике, в Великобритании насчитывается около 300 тысяч человек с положительным результатом на COVID, что позволяет предположить, что около 100 тысяч человек могут страдать от последствий коронавируса. Однако ограниченное тестирование означает, что эти цифры, вероятно, значительно занижены.
Как заявил профессор Питер Опеншоу, в среднем больным требуется год, чтобы восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.