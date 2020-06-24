Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|20:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области 4 100 человек излечились от коронавируса

Печать

Еще два десятка человек в Пензенской области излечились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вечером в среду, 24 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 23 человека. Итого выздоровевших - 4 100», - уточнила она.

По последним данным оперативного штаба, в регионе подтверждено 4 523 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 72 пациентам. При этом в последнюю неделю наметилась тенденция к снижению прироста новых случаев.

Умерли от коронавируса за все время пандемии 37 человек. О последней жертве - женщине 1962 года рождения - также стало известно 24 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пациенты среднего возраста (40—50 лет), которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Такими выводами поделились специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. После выздоровления переболевшие COVID-19 продолжали страдать от слабости и хронической усталости несмотря на то, что не имели сопутствующих болезней.

Также ученые установили, что заражение коронавирусом несет повышенный риск в будущем развиться болезни Альцгеймера. В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. А 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. У 10% переболевших британцев при выписке выявляли острое поражение сердца. По статистике, в Великобритании насчитывается около 300 тысяч человек с положительным результатом на COVID, что позволяет предположить, что около 100 тысяч человек могут страдать от последствий коронавируса. Однако ограниченное тестирование означает, что эти цифры, вероятно, значительно занижены.

Как заявил профессор Питер Опеншоу, в среднем больным требуется год, чтобы восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте