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Общество

Пензенцам разъяснили механизм новой выплаты на детей в 10 000 руб.

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В среду, 24 июня, правительство Пензенской области со ссылкой на Пенсионный фонд России разместило на своем сайте информацию о новой выплате в размере 10 000 рублей на детей, накануне анонсированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Выплата единовременного пособия начнется в июле, на нее могут рассчитывать семьи с детьми от рождения до 16 лет.

«Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня», - уточняется на сайте.

В этот раз за деньгами не нужно никуда обращаться, не потребуется даже заявление: средства перечислят автоматически на основе решений о предоставлении предыдущих выплат в 5 000 и 10 000 рублей.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления», - поясняется на сайте.

В Пензенской области начиная с апреля новые выплаты получили более 200 000 семей: по 5 000 перечислено на 32 000 детей, по 10 000 - на 170 803 ребенка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Зачем повторять то,что Путин сказал вчера?или для пензенцев так надо?

Гость||

Разъяснять надо и по много раз. А то завтра опять побегут пенсионный штурмовать.

Гость||

Спасибо, что написали. А то мы уже второй час перед дверями ПФР стоим.

Гость||

поимев предпенсионеров им никакой помощи НЕ оказали

Гость||

кто получил выплату с 3-7 лет?

Гость||

Гость писал(a):

кто получил выплату с 3-7 лет?
заявление подавали через Госуслуги еще в конце мая, выплата одобрена была только 22.06, деньги пока не перечислили)

Гость||

Мы получили все выплаты

Спасибо В.В.

И ещё 19 ка капнет, очень ждем

Гость||

Перед голосованием можно было и по полтосу детям закинуть.

Гость||

Гость писал(a):

24.06.2020 10:46|Гость писал(a):кто получил выплату с 3-7 лет?заявление подавали через Госуслуги еще в конце мая, выплата одобрена была только 22.06, деньги пока не перечислили)
88002016086 тел. Позвонили, сказали что одобрено все и ждите в течении 3-х рабочих дней деньги. Посмотрим. заявление подали 22.05, принято на рассмотрение 03.06. и Пока что тишина и покой.

Имя: Гость
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