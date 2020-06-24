Пензенцам разъяснили механизм новой выплаты на детей в 10 000 руб.

24.06.2020 | 09:51

В среду, 24 июня, правительство Пензенской области со ссылкой на Пенсионный фонд России разместило на своем сайте информацию о новой выплате в размере 10 000 рублей на детей, накануне анонсированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Выплата единовременного пособия начнется в июле, на нее могут рассчитывать семьи с детьми от рождения до 16 лет.

«Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня», - уточняется на сайте.

В этот раз за деньгами не нужно никуда обращаться, не потребуется даже заявление: средства перечислят автоматически на основе решений о предоставлении предыдущих выплат в 5 000 и 10 000 рублей.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления», - поясняется на сайте.

В Пензенской области начиная с апреля новые выплаты получили более 200 000 семей: по 5 000 перечислено на 32 000 детей, по 10 000 - на 170 803 ребенка.