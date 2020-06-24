Пензенцам напомнили, как важно быть осторожным во время пандемии

24.06.2020 | 18:12

В России зафиксировано самое низкое число заражений новой коронавирусной инфекцией за последние несколько недель. По данным оперативного штаба, за сутки болезнь диагностировали у 7 176 человек. 72 из них - жители Пензенской области.

Несмотря на положительную динамику, врачи по-прежнему призывают граждан не рисковать и внимательно относиться к своему здоровью. Особенно это касается представителей старшего поколения.

«Иммунная сила у людей данной категории ослаблена, а если иммунитет ослаблен, тогда болезнь развивается очень бурно и нам уже приходится бороться с массой осложнений. И не всегда борьба заканчивается нашей победой», - рассказал главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Очередной жертвой смертельно опасного вируса стал мужчина 1949 года рождения. Это уже 36-й летальный случай в регионе.

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет все еще сохраняется. Также никто пока не отменял обязательное ношение масок в общественных местах и социальное дистанцирование. Все это, по мнению медицинских работников, должно помочь людям уберечься от инфекции.

«Я очень всех прошу: пожалуйста, используйте наши рекомендации, прислушивайтесь к ним. Если вы будете четко их исполнять, то вероятность того, что вы не заболеете, очень высока», - отметил Вячеслав Космачев.

Что касается вакцины от COVID-19, то ее производство может начаться уже этой осенью. Опытный образец отечественного препарата проходит последние клинические испытания.