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Общество

Минтруд разъяснил причины отказа в приеме заявления на детское пособие

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Для назначения выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет требуется только один документ - заявление. Сведения о составе и доходах семьи специалисты получают благодаря межведомственному информационному взаимодействию.

«Крайне важно внимательно отнестись к заполнению электронной формы на портале госуслуг. Скорость назначения пособия во многом зависит от правильности заполнения формы. В заявлении необходимо указывать данные на всех членов семьи, включая всех несовершеннолетних детей, родителей и супругов родителей», - пояснили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В минтруде подчеркнули, что наиболее частая причина отказа в приеме заявления - недостоверные или неполные данных. Ответственность за эти сведения несет сам заявитель.

Все документы и данные проверяются по государственным базам и реестрам. А узнать статус заявления можно дистанционно, позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 201-60-86.

«Оператор социальной справочной службы готов уточнить, на каком этапе находится заявление. Специалисты работают с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных», - добавили в пресс-службе министерства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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