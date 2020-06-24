Глава Заречного опроверг информацию о смерти горожанки от коронавируса

24.06.2020 | 08:09

Глава Заречного Олег Климанов опроверг обнародованные ранее сведения о кончине пожилой горожанки от коронавирусной инфекции.

«Информация о смерти женщины 1938 года представлена ошибочно. Она не житель Заречного», - сообщил Климанов на личной странице во «ВКонтакте» утром в среду, 24 июня.

Речь идет о 35-й жертве коронавируса в Пензенской области. О ее смерти стало известно 22 июня. Кроме COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальную гипертензию, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

«На сегодня в Заречном двое умерших с официальным диагнозом COVID-19», - подчеркнул Климанов.

Всего в закрытом городе 159 подтвержденных случаев коронавируса. 52 человека лечатся в стационаре, 309 - амбулаторно. 367 человек выздоровели.