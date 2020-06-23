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Общество

В Заречном придумали, как повысить явку на голосование по Конституции

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В Пензенской области стимулировать явку на голосование по поводу поправок в Конституцию РФ планируют с помощью вручения подарочных абонементов.

«Поддержать жителей после периода самоизоляции решили организации Заречного. Они приготовили подарочные абонементы на поездки в автобусе и на посещение плавательных городских бассейнов», - сообщает «Заречье сегодня».

Зареченцам, которые проголосуют на дому или придут на избирательные участки, будут вручать проездные на автобус (на шесть поездок по городу, в Пензу или на дачу) или билет в бассейн (на один бесплатный сеанс оздоровительного плавания).

Воспользоваться проездными можно будет до 31 июля, а поплавать - до конца года.

«Получить один из этих абонементов на выбор жители Заречного могут на выходе из избирательных участков», - уточняет «Заречье сегодня».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Еды бы лучше дали

Гость||

Гость писал(a):

Еды бы лучше дали
А что, в Заречном так плохо с едой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области стимулировать явку на голосование по поводу поправок в Конституцию РФ планируют с помощью вручения подарочных абонементов.
Голосуем за подарки- получаем коррупционную конституцию.

Гость||

Им нужна явка. Не ходите!

Гость||

Придумали как повысить явку. Цель ясна - явка.

Гость||

Есть отдельные существа из дивного городка. Они вечно голодные и больные Типа Трехин Талясик

Гость||

Если бы голосовали за то, что ЕГО надо посадить, то явка

избирателей была бы близка к 100%...

Гость||

разложите не участках соль-лизунец!

Лоси все голосовать придут!

Гость||

Только лоси и придут...

Гость||

А это не подкуп? Едро в ведро!

Гость||

Давно поря сделать голосование на выборах обязательным как штраф. Тогда и порядка больше будет.служба в ВС. Не проголосовал без уважительной причины - штраф, тогда и порядка больше будет. В советское время все на выборы ходили.

Гость||

Штрафовать за что? За то что выбора народу не оставили? Что за едросовский петух пишет?

Гость||

В советское время власть заботилась о гражданах страны, а не о своих карманах. Дураков нет!

Гость||

они меня че с проституками попутали?

Гость||

Заманивать на голосование как в старые времена стали, с чего вдруг

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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