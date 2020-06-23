В Заречном придумали, как повысить явку на голосование по Конституции

23.06.2020 | 11:17

В Пензенской области стимулировать явку на голосование по поводу поправок в Конституцию РФ планируют с помощью вручения подарочных абонементов.

«Поддержать жителей после периода самоизоляции решили организации Заречного. Они приготовили подарочные абонементы на поездки в автобусе и на посещение плавательных городских бассейнов», - сообщает «Заречье сегодня».

Зареченцам, которые проголосуют на дому или придут на избирательные участки, будут вручать проездные на автобус (на шесть поездок по городу, в Пензу или на дачу) или билет в бассейн (на один бесплатный сеанс оздоровительного плавания).

Воспользоваться проездными можно будет до 31 июля, а поплавать - до конца года.

«Получить один из этих абонементов на выбор жители Заречного могут на выходе из избирательных участков», - уточняет «Заречье сегодня».