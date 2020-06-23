В Пензенской области коронавирус выявили еще у одного ребенка

23.06.2020 | 11:45

В числе пациентов, у которых в Пензенской области за последние сутки диагностировали новую коронавирусную инфекцию, есть один ребенок. Об этом сообщила во вторник, 23 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Среди пациентов один ребенок 8 лет», - уточнила она в личном телеграм-канале.

Таким образом, число несовершеннолетних, у которых был выявлен коронавирус, в регионе достигло 236.

Также Черемушкина сообщила, что в Пензенской области под наблюдением сейчас находятся 5 647 человек. Сняты с него 17 629. Здоровыми названы 3 894 пациента, умерли от COVID-19 35 мужчин и женщин.

За все время пандемии в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 42 924 пациента (проведено 44 047 исследований), в лабораториях лечебной сети - 83 851 человек (90 456 исследований).